Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den österreichischen Fußball-Nationalspieler Julian Baumgartlinger verpflichtet. Wie der Bundesligist mitteilte, unterzeichnete der bisherige Kapitän des FSV Mainz 05 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Dem Vernehmen nach muss der Werksclub für den Mittelfeldspieler rund vier Millionen Euro an den Liga-Konkurrenten überweisen. "Julian Baumgartlinger passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Ein Charakterspieler mit Führungsqualitäten, ehrgeizig, körperlich stark und mit strategischen Fertigkeiten", sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler. "Ich hatte eine tolle und erfolgreiche Zeit in Mainz", erklärte Baumgartlinger, "aber jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen."

