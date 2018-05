Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 will nun auch am Computer Erfolge feiern. Der Fußball-Bundesligist stellte am Donnerstag seine neue Profi-Mannschaft im Bereich E-Sports offiziell vor. "Wir haben lange analysiert, welche Sportart wir neben Fußball professionell betreiben wollen", sagte Moritz Beckers-Schwarz, Vorsitzender Geschäftsführer der FC Schalke 04 Arena Management GmbH: "Wir haben uns gegen eine klassische Sportart, sondern für einen großen Wachstumsmarkt entschieden. Wir blicken damit in die Zukunft."

Zunächst steigt Schalke mit dem Computerspiel League of Legends (LoL) in das Abenteuer E-Sports ein. Die Knappen haben dazu das Team Elements übernommen und werden mit diesem am 2. Juni in die neue Saison der europäischen Serie LCS starten. Zudem will Schalke bald ein Team für die Fußball-Simulation FIFA vorstellen, auch Engagements bei den Spielen Overwatch und Dota 2 sind geplant.

Die fünf Spieler des LoL-Teams haben, wie im professionellen E-Sport üblich, einen Trainer und einen Analysten an ihrer Seite. Zusätzlich erwartet sie bei Schalke eine medizinische Betreuung im physischen und mentalen Bereich. "Wir werden hier die Synergien mit dem Fußball nutzen", sagte Schalkes E-Sports-Manager Jacob Toft-Andersen. "Wir wollen in dieser Spielzeit die Play-offs erreichen und im kommenden Jahr zu den Top drei in Europa gehören."