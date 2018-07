Athen (AFP) Die über dem Mittelmeer abgestürzte ägyptische Passagiermaschine hat kurz vor ihrem Absturz in kurzer Folge zwei heftige Drehungen vollzogen und dabei mehrere tausend Meter an Höhe verloren. Wie der griechische Verteidigungsminister Panos Kammenos am Donnerstag sagte, schwenkte die Maschine zunächst um 90 Grad nach links und kurz darauf um 360 Grad nach rechts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.