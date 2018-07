Los Angeles (dpa) - Der US-Rapper Kanye West (38) will nicht verraten, ob er zusammen mit seiner Ehefrau Kim Kardashian (35) weitere Kinder will. "Vielleicht", antwortete er knapp auf die Frage von Moderatorin Ellen DeGeneres, ob er noch mehr Nachwuchs wolle.

"Mal abwarten, was passiert", sagte der Musiker mit breitem Grinsen in einem Video, das einen Ausschnitt der Sendung zeigt, die heute ausgestrahlt werden soll. Nach den Worten seiner Ehefrau will der Rapper weitere Kinder. "Er spricht in den letzten zehn Tagen jeden Tag davon", hatte Kardashian Mitte April gesagt.

Die beiden sind seit 2014 verheiratet und haben den gemeinsamen Sohn Saint (5 Monate) und die knapp drei Jahre alte Tochter North.