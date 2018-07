Bayer greift nach Saatgutkonzern Monsanto

Leverkusen (dpa) - Der deutsche Chemieriese Bayer will sein Agrargeschäft mit dem Kauf des amerikanischen Saatgutkonzerns Monsanto stärken. Vertreter von Bayer hätten sich kürzlich mit Mitgliedern der Monsanto-Geschäftsführung getroffen, um vertraulich über eine einvernehmliche Übernahme zu sprechen, teilte Bayer am Donnerstagmorgen mit. Der US-Konzern steht wegen seiner gentechnisch veränderten Produkte immer wieder in der Kritik. Zudem stellt Monsanto den weltweit meistgenutzten Unkrautvernichter "Roundup" mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat her, das im Verdacht steht, Krebs zu erregen. In der Landwirtschaft und im Gartenbau wird das Herbizid vor der Aussaat zur Unkrautbekämpfung verwendet. Monsanto war an der Börse zuletzt rund 42 Milliarden Dollar (gut 37 Mrd Euro) wert. Mit Monsanto würde das Agrargeschäft bei Bayer eine viel größere Rolle spielen.

Deutsche Bank ringt um Trendwende: Abbau von Altlasten fast am Ziel

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank treibt den Abbau ihrer zahlreichen juristischen Altlasten mit Hochdruck voran. "Bei aller Vorsicht sehe ich uns - was unsere Rechtsstreitigkeiten angeht - allmählich auf der Zielgeraden", sagte Vorstandschef John Cryan am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns in Frankfurt. "Wir sind zuversichtlich, in diesem Jahr noch einige wichtige Verfahren abschließen zu können." In den vergangenen Jahren kosteten Rechtsstreitigkeiten Deutschlands größtes Geldhaus gut 12 Milliarden Euro - unter anderem wegen der Beteiligung an Zinsmanipulationen (Libor), umstrittenen Hypothekengeschäften und Verstößen gegen Handelssanktionen. Für noch drohende Strafen hat die Bank nach letzten Angaben weitere 5,4 Milliarden Euro zurückgelegt.

Verhandlungen für VW-Haustarif gehen in entscheidende Runde

Wolfsburg/Hannover (dpa) - In die zuletzt stockenden Verhandlungen um den VW-Haustarif dürfte am Donnerstag sichtbare Bewegung kommen: Die IG Metall und die Arbeitgeberseite treffen in Hannover in dritter Runde aufeinander. Insider sprechen von der entscheidenden Begegnung, in der die Weichen entweder auf einen zügigen Abschluss oder auf die große Konfrontation gestellt werden. Die Gewerkschaft will 5 Prozent mehr Geld und eine neue Regelung für die auslaufende Altersteilzeit. Bisher fehlt ein Angebot der VW-Arbeitgeber um Verhandlungsführer Martin Rosik. Der hatte zuletzt lediglich Verhandlungsbereitschaft beim Thema Altersteilzeit erklärt, aber noch kein Angebot für eine Lohnerhöhung vorgelegt.

Schäuble rechnet mit Griechenland-Einigung

Sendai/Athen (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rechnet nach einem Treffen mit IWF-Chefin Christine Lagarde mit einer Einigung über die Freigabe weiterer Griechenland-Hilfen. "Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass es bei dem bleibt, was ich gesagt habe: Wir werden nicht eine neue Krise in und um Griechenland bekommen, und wir kommen zu einem vernünftigen Ergebnis", sagte Schäuble am Donnerstag im japanischen Sendai vor einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrieländer (G7). Auf die Griechen kommen schon bald höhere Steuern zu. Über ein entsprechendes Gesetz soll das Parlament bereits an diesem Sonntag abstimmen - zwei Tage vor dem möglicherweise entscheidenden Eurogruppen-Treffen.

Durchwachsener Jahresstart deutscher Topkonzerne

Frankfurt/Main (dpa) - Mehr Gewinn, aber weniger Umsatz: Deutschlands Börsenschwergewichte sind verhalten ins Jahr 2016 gestartet. Die Abkühlung der Weltkonjunktur und der wieder stärkere Euro drückten auf den Umsatz der 29 Dax-Unternehmen, die bisher Zahlen für den Zeitraum Januar bis März vorgelegten, wie das Beratungsunternehmen EY am Donnerstag mitteilte. Danach verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zusammengerechnet um 3,4 Prozent auf 284,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg dagegen um 7,1 Prozent auf 31,2 Milliarden Euro. Spitzenreiter war EY zufolge die Deutsche Telekom, die dank des Verkaufs eines britischen Tochterunternehmens und guter US-Geschäfte ihren Gewinn auf 4,5 Milliarden Euro verdreifachte. Nicht enthalten ist VW, der Autokonzern legt seine Quartalszahlen am 31. Mai vor.

Amt verspricht schnelle und sichere Abwicklung der Elektroprämie

Eschborn (dpa) - Die staatliche Förderung von Elektroautos soll schnell, voll elektronisch und sicher abgewickelt werden. Das hat der Präsident des zuständigen Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Arnold Wallraff, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur angekündigt. Möglichkeiten zum Betrug sieht er ebenso wenig wie erneute Computerprobleme, wie sie 2009 bei der Auszahlung der Abwrackprämien für Altautos aufgetreten waren. Die Anträge werden über eine Website vollständig elektronisch bearbeitet, kündigte der Bafa-Präsident an. Die notwendigen Dokumente (Kaufvertrag, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief) könnten als Kopie hochgeladen werden.

Dax schwächelt wegen US-Zinssorgen und Bayer-Zukaufplänen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Sorge vor steigenden US-Leitzinsen und ein Kursrutsch der Bayer-Aktien haben am Donnerstag den Dax belastet. Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern will sein Agrarchemie-Geschäft mit dem Kauf des US-Unternehmens Monsanto aufpolieren. Das dürfte teuer werden, fürchten Anleger. Die im Dax schwer gewichteten Aktien brachen um rund 8 Prozent ein und notieren damit so tief wie zuletzt im Oktober 2013. Der Dax insgesamt büßte am Nachmittag 0,78 Prozent auf 9865,58 Punkte ein, womit es sich allerdings von seinem Verlust von zeitweise anderthalb Prozent erholte.