London (dpa) - Weltmeister Marco Koch hat bei der Schwimm-EM in London die erfolgreiche Titelverteidigung über 200 Meter Brust hauchdünn verpasst. Der 26-Jährige aus Darmstadt schaffte es hinter dem Briten Ross Murdoch auf Platz zwei. Rang drei ging an den Italiener Luca Pizzini. Koch holte die erste Medaille dieser EM für die deutschen Schwimmer. Außer ihm und der WM-Vierten Franziska Hentke geht das deutsche Team im Aquatics Centre größtenteils mit Nachwuchsschwimmern an den Start.

