New York (dpa) - Pizza-Liebhabern dürfte in New York dieser Tage das Herz aufgehen: Mit der "Pizza-Box-Pizza" hat ein Bäcker in Brooklyn einen essbaren Karton geschaffen - und zwar komplett aus Pizza.

"Kein Abfall, hundert Prozent Pizza und hundert Prozent lecker", schrieb Vinnie's Pizzeria auf Twitter bei Verkündung der Idee. Die auch lieferbare, quadratische Pizza zum Preis von 40 Dollar lässt sich aufklappen und essen, darin befindet sich die eigentlich bestellte, runde Pizza.

Der Inhaber Sean Berthiaume hatte nicht länger mit ansehen wollen, wie Kunden die vielen Kartons wegwerfen. Es ist nicht sein erster Pizza-Trend: Vergangenes Jahr verkaufte er Pizza, die mit vielen kleinen Pizzascheiben belegt war.