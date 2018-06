Tunis (AFP) Das tunesische Militär hat offiziellen Angaben zufolge "einen der gefährlichsten" Dschihadistenführer des Landes getötet. Seifeddine Jameli, auch bekannt als Abu al-Qaaqaa, gehörte zu dem tunesischen Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Tunis erklärte.

