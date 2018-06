Washington (AFP) In den USA ist erstmals ein bekennender Homosexueller Heeresminister. Eric Fanning trat seinen neuen Posten am Mittwoch (Ortszeit) an. Er ist damit der erste offen Schwule auf diesem Posten. Fanning war von Präsident Barack Obama nominiert worden.

