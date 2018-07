Skopje (dpa) - Das mazedonische Parlament hat den Termin für die vorgezogenen Parlamentswahlen am 5. Juni gekippt. Nach mazedonischen Medienberichten stimmten 96 Abgeordnete für die Absage der Wahlen. Es habe weder Gegenstimmen noch Enthaltungen gegeben. Ein neuer Wahltermin wurde nicht festgelegt. Zuvor hatte das Verfassungsgericht des Landes den Wahlkampf unterbrochen. Hintergrund ist der Wahlboykott fast aller Parteien. Nur die VMRO-Partei des langjährigen Regierungschefs Nikola Gruevski will an der Abstimmung teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.