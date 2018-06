Hannover (dpa) - Vertreter der Gewerkschafts- und Arbeitgeberseite bei VW haben einen Abschluss für die 120 000 Mitarbeiter im Haustarif erzielt. Die IG Metall und das Unternehmen einigten sich in der Nacht in Hannover in ihrer dritten Gesprächsrunde. Das erfuhr die dpa aus Verhandlungskreisen. Details des neuen Vertrages sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Sie werden mit Spannung erwartet, vor allem weil der Konzern wegen des Diesel-Skandals in seiner größten Krise steckt und eisern sparen muss. Der VW-Haustarif ist Deutschlands größter Firmentarif.

