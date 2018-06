Frankfurt/Main (AFP) Die Aktionäre der Deutschen Bank haben das neue Vergütungssystem für den Vorstand des Geldhauses mehrheitlich abgelehnt. Bei der Hauptversammlung in Frankfurt am Main stimmten am Donnerstagabend nur 48 Prozent des vertretenen Kapitals für die neue Regelung, wie die Bank am Freitag mitteilte. Das System, das vor allem die Bonuszahlungen im Vorstand regeln soll, war während der Hautversammlung von Aktionärsvertretern heftig kritisiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.