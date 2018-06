Paris (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Briten erneut davor gewarnt, für einen Austritt aus der Europäischen Union zu stimmen. "Wenn die Briten 'Nein' (zum Verbleib in der EU) sagen, was ich nicht hoffe, wird das Gemeinschaftsleben nicht so weitergehen wie zuvor", sagte Juncker in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung "Le Monde". "Großbritannien muss dann akzeptieren, als Drittstaat angesehen zu werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.