Warschau (AFP) Das Parlament in Warschau hat am Freitagabend mit Blick auf die EU-Kommission eine Resolution gegen die Verletzung der polnischen "Souveränität" verabschiedet. Zuvor hatte Ministerpräsidentin Beata Szydlo erklärt, ihre Regierung werde "sich niemals einem Ultimatum beugen". Die Brüsseler Behörde will im Streit um die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien in Polen am Montag eine Stellungnahme abgeben.

