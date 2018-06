Paris (AFP) In Paris werden am Samstag tausende Menschen zu einer Demonstration gegen den US-Saatgut- und Pestizdhersteller Monsanto erwartet. Nach Angaben der Aktivistengruppe Les Engraineurs haben Mitstreiter in insgesamt 40 französischen Städten sowie in 400 Städten weltweit ihre Teilnahme an einem Protesttag gegen den Konzern angekündigt. Die Aktion "Marsch gegen Monsanto" erfolgt inmitten einer Debatte über ein mögliches EU-weites Verbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.