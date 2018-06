Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag seines Abwehrspielers Ken Reichel verlängert. Das gab der Verein am Freitag via Twitter bekannt. Der 29-Jährige spielt seit 2007 bei der Eintracht. In der vergangenen Saison stand er 31 Mal in der Startelf und erzielte sieben Tore für den Tabellenachten.