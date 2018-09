Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hat das Vorgehen der Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen gegen Marco Russ heftig kritisiert. "Wie das bei uns im Trainingscamp abgelaufen ist, das war eine Frechheit. Das kann man so nicht machen. Ich bin geschockt gewesen", sagte Kovac nach dem 1:1 im ersten Bundesliga-Relegationsspiel der Hessen gegen den 1. FC Nürnberg. Kovac bezeichnete zudem den Zeitpunkt der NADA-Mitteilung, die am Mittwochnachmittag zeitgleich an den Verein, den Deutschen Fußball-Bund und die Staatsanwaltschaft gegangen war, als fragwürdig.

