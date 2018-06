Berlin (dpa) - Bund, Länder und Gemeinden können sich über weiter steigende Steuereinnahmen freuen: Im April nahmen sie 6,6 Prozent mehr Steuern ein als im Vorjahresmonat, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Der Bund allein kassierte in den ersten vier Monaten rund 100 Milliarden Euro an Steuern - das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 11,1 Prozent. Die robuste Inlandsnachfrage entwickele sich immer mehr zur tragenden Säule des Wachstums, heisst es. Der Staat kann laut der Steuerschätzung auch in den nächsten Jahren mit höheren Einnahmen planen.

