Paris (dpa) - Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber trifft bei den French Open der Tennisprofis in der ersten Runde auf die Niederländerin Kiki Bertens. Das ergab die Auslosung in Paris.

Die Weltranglisten-89. Bertens steht derzeit beim WTA-Turnier in Nürnberg im Halbfinale und spielt dort am Freitag gegen Julia Görges. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison in Paris beginnt an diesem Sonntag.