San José (AFP) Auf Costa Rica ist der Vulkan Turrialba ausgebrochen, dessen Rauch und Asche vom Wind bis in die rund 30 Kilometer entfernte Hauptstadt San José getragen wurden. "Ich glaube, das ist der stärkste Ausbruch seit sechs Jahren", sagte der Experte Gino Gonzáles am Freitag (Ortszeit). Die Asche aus dem 3340 Meter hohen Vulkan werde drei Kilometer hoch in die Luft gewirbelt.

