Berlin (AFP) Angesichts einer zunehmenden Zahl von Ausländern, die auf Grundlage einer Duldung in Deutschland leben, hat Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise eine Stichtagsregelung gefordert. "Wer vor einem bestimmten Stichtag hier gewesen ist, darf bleiben", schlug der Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in der "Rheinischen Post" vom Samstag vor. Andernfalls gebe es immer mehr Menschen, die weder in ihre Heimat zurückgeschickt noch hier integriert werden könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.