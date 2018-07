Berlin (AFP) Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) für drastische Einschnitte bei der Förderung von Windkraftanlagen stoßen nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" in mehreren Bundesländern weiter auf Kritik. Diese wehren sich demnach dagegen, die Einspeisevergütung für Windkraft an Land ab 2017 um 7,5 Prozent zu senken, wie es der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorsehe.

