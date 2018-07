Paris (AFP) Frankreich will im Kampf gegen Dschihadisten an zunächst zwei Flughäfen ein System zur Speicherung von Fluggastdaten testen. Wie ein ranghoher Mitarbeiter des französischen Innenministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Samstag sagte, handelt es sich bei den beiden Flughäfen um Paris Charles de Gaulle und Nizza im Südosten. Danach sollten die Tests auf alle französischen Flughäfen ausgeweitet werden. Bis Ende des Jahres solle das System "vollständig funktionsfähig" sein.

