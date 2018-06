Berlin (dpa) - Zahlreiche Fußball-Fans stimmen sich in Berlin auf das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ein. Schon am Vormittag versammelten sich Anhänger beider Clubs an mehreren Orten in der Stadt. Die BVB-Fans trafen sich wie schon in vergangenen Jahren vor einer schwarz-gelben Bühne am Breitscheidplatz. Später ist ein Public Viewing der Partie für die Dortmund-Fans im Sommergarten auf dem Messegelände geplant. Viele Bayern-Anhänger feiern auf dem Alexanderplatz. Anpfiff ist 20.00 Uhr.

