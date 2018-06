Bagdad (AFP) Bei Protesten im Regierungsviertel in Bagdad haben irakische Sicherheitskräfte mindestens zwei Demonstranten getötet. Mindestens 57 weitere Menschen seien bei den Protesten am Freitag verletzt worden, erklärten Sicherheitsbehörden und Mediziner am Samstag. Anhänger des Schiitenpredigers Moktada al-Sadr hatten am Freitag das Regierungsviertel in Bagdad gestürmt. Die Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor und gaben Warnschüsse ab.

