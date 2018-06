Kabul (dpa) - Die Taliban haben die Afghanen dazu aufgerufen, nicht mehr für die Regierung oder internationale Institutionen zu arbeiten. Stattdessen sollten sie sich ihnen anschließen. In einer Botschaft bieten die Taliban außerdem eine Amnestie für Soldaten, Polizisten, andere Regierungsmitarbeiter und Angestellte internationaler Organisationen an. Mit ähnlichen Botschaften führen die in sozialen Medien sehr aktiven Islamisten seit Monaten einen psychologischen Krieg, um Regierung und Streitkräfte zu demotivieren.

