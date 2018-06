Eisleben (dpa) - Sachsen-Anhalts AfD-Vorsitzender André Poggenburg hat den polarisierenden Kurs seiner Landespartei verteidigt. Die AfD in Sachsen-Anhalt sei als systemkritisch und fundamental wahrgenommen worden, sagte Poggenburg bei einem Sonderparteitag in Eisleben. Dies habe dazu geführt, dass sie bei der Landtagswahl am 13. März fast jede vierte Stimme erhalten habe - soviel wie nie zuvor bei einer Landtagswahl. Poggenburg und der Landesverband zählen zum äußerst rechten Flügel der AfD.

