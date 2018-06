London (dpa) - Bei den Schwimm-Europameisterschaften in London geht die zweite deutsche Medaillenhoffnung ins Wasser. Franziska Hentke will heute über 200 Meter Schmetterling ins Finale am Sonntag. Die WM-Vierte aus Magdeburg bestreitet diese WM aus dem Training heraus als Testwettkampf. Ähnlich hatte es Weltmeister Marco Koch zuvor gehandhabt: Über 200 Meter Brust wurde der Darmstädter leicht angeschlagen Zweiter. Gastgeber Großbritannien hofft auf weitere Goldmedaillen durch Weltmeister Adam Peaty über die 50 Meter Brust und die Männer-Staffel über 4 x 200 Meter Freistil.

