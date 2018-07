Washington (AFP) Der Führer der radikalislamischen Taliban in Afghanistan, Mullah Achtar Mansur, ist möglicherweise bei einem US-Angriff getötet worden: Der Führer der Extremistenmiliz sei bei einem gezielten Drohnenbeschuss "wahrscheinlich" ums Leben gekommen, teilte ein US-Regierungsvertreter am Samstag in Washington mit. Präsident Barack Obama habe den Angriff persönlich angeordnet.

