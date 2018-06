Frankfurt/Main (AFP) Kurz vor dem UN-Gipfel zur humanitären Hilfe am Montag in Istanbul hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl die Europäische Union aufgerufen, ihre "Politik der Flüchtlingsabwehr" zu beenden. "Europa muss wieder zurückkehren zum Menschenrecht auf Asyl und es an den Grenzen der EU respektieren", forderte Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Sonntag in Frankfurt am Main.

