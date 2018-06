Athen (dpa) - Andauernde Regenfälle in Nordgriechenland haben das provisorische Flüchtlingslager in Idomeni am Wochenende in eine Matschlandschaft verwandelt. Ein Bericht des griechischen Fernsehsenders Alpha zeigte Zelte unter Wasser und Bewohner des Lagers, die mit Spaten Matsch schaufeln. Nach Angaben des griechischen Stabs für die Flüchtlingskrise harren in Idomeni weiterhin knapp 9000 Menschen aus - sie hoffen auf die Öffnung der Grenze zum Nachbarland Mazedonien.

