Cannes (AFP) Der Iraner Shahab Hosseini ist beim Filmfestival von Cannes am Sonntagabend als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Der 42-Jährige erhielt den Preis für seine Rolle in dem Film "The Salesman" von dem iranischen Regisseur Asghar Farhadi. "Dieser Preis gehört meinem Volk und ich gebe ihm von ganzem Herzen den Preis", sagte Hosseini in seiner Dankesrede.

