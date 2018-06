Magdeburg (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat in Maurice Exslager den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 25 Jahre alte Stürmer erhält beim Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 einen Vertrag bis 2018. Der gebürtige Bocholter stand in der abgelaufenen Saison bei der Reserve des 1. FC Köln unter Vertrag und erzielte in der Regionalliga zehn Treffer in 19 Partien.