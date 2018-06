Berlin (SID) - Trainer Pep Guardiola hat seine ungewohnte Emotionalität nach dem DFB-Pokaltriumph in seinem letzten Spiel mit Bayern München gegen Borussia Dortmund (4:3 i.E.) mit der beißenden Kritik der jüngeren Vergangenheit erklärt. "Die letzten fünf Monate waren nicht einfach", sagte der Katalane nach seinem zweiten Cupsieg, mit dem er sich zu Manchester City verabschiedete.

"Was die Leute gesagt haben, bevor ich meine Entscheidung für Manchester getroffen habe, war komplett etwas anderes als das, was sie danach gesagt haben. Das habe ich nicht verstanden", führte Guardiola (45) aus: "Aber ich bin Pep, ich will immer den Fokus auf das nächste Spiel - und das haben wir geschafft."

Nach dem entscheidenden Elfmeter von Douglas Costa wurde Guardiola von seinen Gefühlen übermannt. Er sprang seinem Assistenten Manuel Estiarte in die Arme, schlug die Hände vors Gesicht, ging in die Knie. Er lachte und weinte, weinte und lachte. Und er ließ sich sogar von Kapitän Philipp Lahm überreden, als Erster den Pokal in die Höhe zu stemmen.

Guardiola bedankte sich, indem er Lahm adelte. "Er ist der erste Rechtsverteidiger, den ich gesehen habe, der von da unsere Spielweise beeinflusst hat", sagte er: "Ich habe nie ein schlechtes Spiel von Philipp gesehen. Er hat mir auch in schlechten Momenten geholfen, er wird immer speziell sein für mich in meinem Leben. Er ist eine absolute Legende."