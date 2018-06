Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt glaubt trotz der schwierigen Ausgangslage vor dem zweiten Relegationsspiel beim 1. FC Nürnberg weiter an fest an den Verbleib in der Fußball-Bundesliga.

"Ich sehe das Hinspiel-Ergebnis mittlerweile viel besser als noch am Donnerstagabend. Ich bin mir sicher: Man kann auswärts in Nürnberg gewinnen", sagte Trainer Niko Kovac. Die erste Partie in Frankfurt endete 1:1.

Das Rückspiel findet am Montagabend (20.30 Uhr) beim Zweitliga-Dritten statt. "Wir glauben an uns. Wir haben schon in den letzten Wochen bewiesen, dass wir unseren Mann stehen und schwierigen Situationen standhalten können", meinte Kovac.