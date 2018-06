München (dpa) - Rund 10 000 Fans haben die Double-Sieger des FC Bayern nach der Rückkehr aus Berlin in München gefeiert. Trainer Pep Guardiola rief den Anhängern am Nachmittag vom Rathausbalkon aus ein herzliches Dankeschön zu. "Es war eine unfassbar schöne Zeit hier", sagte der vom deutschen Fußball-Rekordchampion zu Manchester City wechselnde Spanier auch im Namen seiner Familie: "Vielen Dank!" Er werde ganz besonders alle Spieler vermissen. Nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund gestern hatte das Team um Kapitän Philipp Lahm eine rauschende Partynacht in Berlin gefeiert.

