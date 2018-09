London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat vor dem Brexit-Referendum am 23. Juni darauf verwiesen, dass ein möglicher Beitritt der Türkei zur Europäischen Union noch Jahrzehnte entfernt liege. Um den Befürwortern eines Austritts Großbritanniens den Wind aus den Segeln zu nehmen, sagte Cameron am Sonntag im Fernsehsender ITV, Ankara habe seine Kandidatur für die Aufnahme in die EU 1987 eingereicht. So wie sich die Dinge derzeit entwickelten, sei mit einem Beitritt der Türkei "wahrscheinlich um das Jahr 3000 herum" zu rechnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.