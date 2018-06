Hanoi (dpa) - Zu Beginn seiner fast einwöchigen Asienreise ist US-Präsident Barack Obamas in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in Vietnam angekommen. Nach einer fast 24-stündigen Reise fuhr er direkt in sein Hotel. Der offizielle Teil seines Besuchs beginnt morgen. Obama will trotz der schwierigen gemeinsamen Geschichte beider Staaten eine engere Zusammenarbeit anstoßen. Der 1975 zu Ende gegangene Vietnamkrieg hat in den USA wegen des ausgebliebenen Sieges ein Kriegstrauma hinterlassen, in Vietnam verheerende Kriegsschäden unter anderem durch das giftige Entlaubungsmittel Agent Orange.

