Mexiko-Stadt (dpa) - US-Schauspielerin Eva Longoria hat zum dritten Mal geheiratet. An einem idyllischen See im mexikanischen Valle de Bravo gab sie dem Unternehmer José Bastón das Jawort, wie das US-Magazin "People" berichtete. 200 Gäste hätten mit dem Brautpaar gefeiert. Die Braut sei in weiß erschienen, der Bräutigam im grauen Anzug. Der Altar war den Angaben zufolge mit Kerzen geschmückt. Longoria, Star der Fernsehserie "Desperate Housewives", hatte Mitte Dezember ihre Verlobung mit Bastón in Dubai bekanntgegeben.

