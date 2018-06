Istanbul (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel setzt trotz aller Kritik auf die Umsetzung des EU-Flüchtlingspaktes mit der Türkei. Es gebe eine Notwendigkeit zum Interessenausgleich, Ankara setze bisher alle Zusagen verlässlich um, sagte Merkel vor ihrer Reise nach Istanbul der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Besorgt äußerte sie sich über die innenpolitischen Entwicklungen in der Türkei. Nach ihrer Ankunft beriet Merkel in Istanbul lange mit Vertretern der Zivilgesellschaft über die Lage in dem Land. Sie wolle mit Präsident Recep Tayyip Erdogan über "alle wichtigen Fragen" sprechen, so Merkel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.