Spielberg (SID) - Audi-Pilot Jamie Green hat im Qualifying zum vierten Lauf der DTM in Spielberg/Österreich die Dominanz der BMW durchbrochen. Der Brite sicherte sich in 1:22,680 Minuten die Pole Position für das Rennen am Sonntagnachmittag (15.13 Uhr/ARD). Auf den Plätzen folgten die BMW-Piloten Antonio Felix da Costa (Portugal), Timo Glock (Wersau) und Maxime Martin (Belgien).

Abgeschlagen waren die Mercedes, als Bestplatzierter geht der Kanadier Robert Wickens von Position 15 ins Rennen. Meisterschaftsspitzenreiter Paul di Resta (Großbritannien) startet als 24. und Letzter.

Am Samstag war BMW unantastbar. Marko Wittmann (Markt Erlbach), Meister von 2014, feierte von der Pole Position einen Start-Ziel-Sieg vor seinem Markenkollegen Tom Blomqvist (Großbritannien). Insgesamt war der bayerische Hersteller mit fünf Autos unter den Top Sechs vertreten.