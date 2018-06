Guardiola dankt Bayern-Fans - "Unfassbar schöne Zeit" geht zu Ende

München (dpa) - Rund 10 000 Fans haben die Double-Sieger des FC Bayern nach der Rückkehr aus Berlin in München gefeiert. Trainer Pep Guardiola rief den Anhängern am Sonntagnachmittag vom Rathausbalkon aus ein herzliches Dankeschön zu. "Es war eine unfassbar schöne Zeit hier", sagte der vom deutschen Fußball-Rekordchampion zu Manchester City wechselnde Spanier auch im Namen seiner Familie: "Vielen Dank!" Er werde ganz besonders alle Spieler vermissen. "Ich weiß, ich war nicht in der Lage, den schönsten Titel zu erreichen, die Champions League", sagte Guardiola noch. Aber er sei sich sicher, dass der FC Bayern mit seinen tollen Spielern den Gewinn des wichtigsten Vereinstitels in den kommenden Jahren schaffen werde.

Spektakulärer Xhaka-Wechsel rückt näher - Keine Bestätigung der Clubs

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht vor dem größten Transfer-Coup der Vereinsgeschichte. Der anstehende Wechsel von Mittelfeldspieler Granit Xhaka zum englischen Premiere-Club FC Arsenal könnte dem Club einen Transfererlös von mehr als 40 Millionen Euro bescheren. Verpflichtet hatten die Gladbacher den Schweizer Nationalspieler 2012 für etwa 8,5 Millionen Euro. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war Xhaka in Absprache mit seinem Club bereits zum Medizincheck in London. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Eine offizielle Bestätigung des Transfers gab es bis Sonntag von beiden Clubs noch nicht, wird aber im Laufe der Woche erwartet.

Bamberg gewinnt erstes Basketball-Halbfinale gegen Bayern deutlich

Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben im Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga vorgelegt und einen weiteren Schritt in Richtung achten Meistertitel gemacht. In der Neuauflage des Vorjahresendspiels gewann der Titelverteidiger am Sonntag das erste Spiel deutlich mit 88:73 (42:32) und führt damit in der Best-of-five-Serie mit 1:0. Beste Werfer vor 6800 Zuschauern in der ausverkauften Bamberger Halle waren Janis Strelnieks und Brad Wanamaker (je 15 Punkte) für die Gastgeber und John Bryant mit 17 Zählern aufseiten der Münchner. Das zweite Spiel findet am Mittwoch (20.30 Uhr) in München statt.

Becker als erster deutscher Tennisprofi in Paris ausgeschieden

Paris (dpa) - Benjamin Becker ist als erster von sieben gestarteten deutschen Tennis-Herren bei den French Open ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Saarländer verlor am Sonntag in Paris 2:6, 2:6, 4:6 gegen Andrej Kusnezow aus Russland. Becker hatte im vergangenen Jahr noch erstmals die dritte Runde im Stade Roland Garros erreicht, war gegen das druckvollere Spiel des Weltranglisten-40. aber insgesamt ohne Chance. Ein 4:2-Vorsprung nach einer kleinen Schwächephase von Kusnezow im dritten Satz ging sofort wieder verloren. Der 25-jährige Kusnezow, der die bislang beste Phase seiner Karriere erlebt, beendete den ersten Vergleich der beiden nach nur 1:20 Stunden.

Glock holt zweiten BMW-Sieg in Spielberg - Ekström starker Zweiter

Spielberg (dpa) - Der ehemalige Formel-1-Fahrer Timo Glock hat in Spielberg den dritten DTM-Sieg seiner Karriere geholt und BMW den zweiten Erfolg des Wochenendes beschert. Einen Tag nach Rang eins von Marco Wittmann eroberte Glock in Österreich früh die Führung und verteidigte die Spitzenplatzierung bis ins Ziel. Die beiden Audi-Fahrer Mattias Ekström und Jamie Green belegten die Plätze zwei und drei. Mercedes muss ein erneut schwaches Resultat verarbeiten und blieb ohne Punkte. Daniel Juncadella kam als bester Mercedes-Fahrer auf Rang zwölf. Paul Di Resta konnte dennoch seine Gesamtführung verteidigen.

Jorge Lorenzo gewinnt MotoGP-Rennen in Mugello - Bradl 14.

Mugello (dpa) - Jorge Lorenzo hat das spektakuläre MotoGP-Rennen in Mugello gewonnen. Beim Motorrad-Weltmeisterschaftslauf von Italien überholte der Titelverteidiger aus Spanien am Sonntag auf den letzten Metern seinen Landsmann Marc Marquez auf Honda. Damit baute der Yamaha-Pilot seine Gesamtführung weiter aus. Dritter wurde der Italiener Andrea Iannone auf Ducati. Lokalmatador Valentino Rossi musste nach einem Motorschaden bei Halbzeit des Rennens aufgeben. Nach einem schwierigen Wochenende wurde Aprilia-Pilot Stefan Bradl 14. und sicherte sich zwei weitere WM-Zähler.

Haßmann feiert beim Reitturnier in Nörten-Hardenberg zweiten Sieg

Nörten-Hardenberg (dpa) - Felix Haßmann hat beim Reitturnier in Nörten-Hardenberg auch den Großen Preis gewonnen. Der 30 Jahre alte Springreiter aus Lienen setzte sich am Sonntag im Sattel von Cayenne durch. Haßmann war der überragende Reiter der traditionsreichen Veranstaltung in der Nähe von Göttingen, er hatte sich am Vortag mit Balzaci bereits das Championat von Nörten-Hardenberg gesichert. Auf den Plätzen zwei und drei folgten im Großen Preis Jens Baackmann aus Havixbeck mit Carmen und Gerrit Nieberg aus Sendenhorst mit Contagio.

Nach UEFA-Aufnahme spielt das Kosovo gegen die Färöer-Inseln

Pristina (dpa) - Nach seiner Aufnahme in die UEFA und FIFA bestreitet das Kosovo sein erstes Fußball-Länderspiel gegen die Färöer. Das Spiel werde am 3. Juni im Stadion des FSV Frankfurt stattfinden, heißt es auf der Homepage des Fußballverbandes in Pristina. Dort können auch Tickets bestellt werden. Das Kosovo war am 3. Mai in die UEFA und anschließend auch in die FIFA aufgenommen worden. Der serbische Fußballverband (FSS) will die Aufnahme des Kosovo wieder rückgängig machen. Seine Rechtsanwälte haben beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne einen entsprechenden Schriftsatz eingereicht. Kosovo sei kein eigener Staat, gehöre auch nicht der UNO an und dürfe daher kein UEFA-Mitglied sein, wird argumentiert.

Gewalt nach Pokalfinale in Rom: Zwei Fans durch Messerstiche verletzt

Rom (dpa) - Bei Ausschreitungen nach dem italienischen Pokalfinale in Rom sind mindestens zwei Fußball-Fans schwer verletzt worden. Ein 26 und ein 40 Jahre alter Mann kamen nach einer Messerstecherei mit Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten einige Fans des AC Mailand nach der 0:1-Niederlage gegen Juventus Turin am Samstag eine Bar angegriffen. Die beiden Männer wurden am Oberkörper verletzt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Ein 19 Jahre alter Milan-Fan wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Gegen insgesamt 71 Fans wurde wegen der Auseinandersetzungen ein Stadionverbot verhängt. In der Nähe des Lokals stellte die Polizei Schlagstöcke und Messer sicher.