Wien (AFP) In Österreich hat ein Amokläufer am Sonntag zwei Menschen erschossen und elf weitere verletzt. Anschließend tötete er sich selbst, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge um 03.00 Uhr morgens auf einem Festgelände in Nenzing in Vorarlberg, wo sich nach einem Konzert rund 150 Menschen aufhielten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.