London (SID) - Der britische Schwergewichts-Boxer David Haye hat auch den zweiten Kampf nach seinem Comeback im Eiltempo gewonnen und ist damit dem Fight um einen WM-Gürtel näher gekommen. Der 35-Jährige, der seinen WBA-Titel 2011 an Wladimir Klitschko verloren hatte und ein Jahr später zurückgetreten war, besiegte in London den Kosovaren Arnold Gjergjaj durch technischen K.o. in der zweiten Runde.

Haye, der im Januar bei seiner Rückkehr nach fast vier Jahren Pause den Australier Mark de Mori in der ersten Runde ausgeknockt hatte, will nun im Herbst gegen den Amerikaner Shannon Briggs (44) antreten, der mit seinen kuriosen Auftritten gegen die Klitschko-Brüder innerhalb und außerhalb des Rings für Aufsehen gesorgt hatte.

Danach könnte ein WM-Kampf Hayes gegen einen seiner britischen Landsmänner und derzeitigen Titelträger Tyson Fury und Anthony Joshua zum Thema werden. Fury muss allerdings zunächst am 9. Juli in Manchester seine Gürtel gegen Wladimir Klitscho verteidigen.