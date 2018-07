Wien (AFP) Bei der Präsidentenwahl in Österreich liegen die beiden Kandidaten nach Auszählung des Großteils der Stimmen gleichauf. Der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und der Grünen-Politiker Alexander Van der Bellen kamen am Sonntag laut Hochrechnungen auf der Grundlage von 90 Prozent der Stimmen aus den Urnen auf jeweils 50 Prozent. Eine Entscheidung dürfte erst am Montag fallen, wenn auch die Stimmen der vielen Briefwähler ausgezählt sind.

