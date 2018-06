Naypyidaw (AFP) US-Außenminister John Kerry hat den gezielten Drohnenangriff auf den Anführer der Taliban-Rebellen in Afghanistan, Mullah Achtar Mansur, mit der von ihm ausgehenden Gefahr für US-Soldaten begründet. Bei einem Besuch in Myanmar, dem ehemaligen Birma, sagte Kerry am Sonntag, Mansur sei eine "unmittelbare Bedrohung für US-Mannschaften, afghanische Zivilisten und afghanische Sicherheitskräfte" gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.