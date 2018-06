Berlin (SID) - Basketball-Trainer Sasa Obradovic verlässt nach der aktuellen Saison den Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. Der Verein entschied, den auslaufenden Vertrag mit dem Serben nicht zu verlängern. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

"Wir sind zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass es an der Zeit ist, neue sportliche Impulse zu setzen", sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi. Obradovic war 2012 nach Berlin gekommen und gewann seither dort dreimal den deutschen Pokal.

In der aktuellen Saison beendete Alba die Hauptrunde lediglich als Sechster und scheiterte in der ersten Play-off-Runde deutlich an den Frankfurt Skyliners. Auf internationaler Ebene zog Alba im Eurocup bereits im Achtelfinale gegen Bayern München den Kürzeren. "Auch wenn das Ende dieser Saison schmerzt, bin ich zufrieden mit der Entwicklung, die der Klub in meiner Zeit als Trainer gemacht hat", sagte Obradovic.