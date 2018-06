Bamberg (SID) - Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder (Atlanta Hawks) bestreiten ihr letztes Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Österreich in Bamberg. Am 14. September (19.30 Uhr) kehrt die Auswahl von Bundestrainer Chris Fleming nach zwei Jahren in die Heimstätte von Meister Brose Baskets Bamberg zurück.

Damit stehen alle Heimspielorte für die EuroBasket-Quali fest. Am 31. August geht es zum Auftakt in Kiel gegen Dänemark, am 7. September in Oberhausen gegen die Niederlande. Die sieben Gruppenersten und die vier besten Zweiten qualifizieren sich.

"In Bamberg fühlen wir uns immer sehr wohl. Wir wissen, dass uns viele Tausend Basketballfans anfeuern. Da möchten wir mit einer guten Leistung und natürlich mit einem Sieg etwas zurückzahlen", sagte Armin Andres, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB). - Die Termine im Überblick:

Deutschland - Dänemark (31. August, 19.30 Uhr, Kiel)

Österreich - Deutschland (3. September)

Deutschland - Niederlande (7. September, Oberhausen)

Dänemark - Deutschland (10. September)

Deutschland - Österreich (14. September, 19.30, Bamberg)

Niederlande - Deutschland (17. September, Leiden)