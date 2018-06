Wiesbaden (AFP) Der Absatz des extrem klimaschädlichen Treibhausgases Schwefelhexafluorid ist in Deutschland vergangenes Jahr um mehr als ein Fünftel gestiegen. 2015 wurden nach Angaben des Statischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Montag rund 1120 Tonnen des Treibhausgases zur Weiterverwendung in verschiedenen Industriezweigen verkauft. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies für die Gashändler eine Absatzsteigerung des auch SF6 genannten Gases um 203 Tonnen beziehungsweise um 22 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.