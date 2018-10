Düsseldorf (AFP) Der Datenschutz am Arbeitsplatz, die Arbeitszeitgestaltung und psychische Belastungen sind aktuell die Top-Themen bei Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung. Zwei Drittel der Unternehmen mit Betriebsrat etwa haben ein Betriebsabkommen zum Datenschutz, wie eine Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt. In fast genauso vielen Betrieben (63 Prozent) haben Arbeitnehmervertreter und Management Vereinbarungen zur Arbeitszeitkonten ausgehandelt. Zu psychischen Belangen dagegen gibt es erst in 11,5 Prozent der Betriebe Vereinbarungen - das Thema wird laut Untersuchung aber wichtiger.

